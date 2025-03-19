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В Россельхознадзоре рассказали о поддельной продукции в магазинах «Светофор»

Россельхознадзор: сеть «Светофор» является в РФ площадкой для сбыта фальсификата
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Keleny/Shutterstock/FOTODOM

Магазины сети «Светофор» используются в России как площадка для продажи поддельной продукции, что подтверждается многочисленными случаями несоответствия реализуемых товаров установленным стандартам. Об этом заявил Россельхознадзор на своем сайте.

Согласно сообщению ведомства, территориальные управления Россельхознадзора продолжают отслеживать продажу продукции животного происхождения в супермаркетах «Светофор». Отмечается, что в феврале и марте этого года в магазинах сети в нескольких регионах России был выявлен оборот поддельных продуктов, а также серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости.

В Россельхознадзоре уточнили, что опасная продукция, выявленная территориальными управлениями, была утилизирована. Были возбуждены административные дела и выданы предупреждения о недопустимости нарушений установленных требований. Данные о нарушениях направлены в Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор, прокуратуру, ветеринарные управления, а также поставщикам и производителям товаров.

В начале февраля Россельхознадзор выявил множество нарушений при реализации пищевых продуктов в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России. Провести проверку на тему соблюдения законодательства обращались как депутаты Госдумы, так и общественные организации потребителей.

Ранее в Челябинске заработали ранее закрытые супермаркеты «Светофор».

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