Стало известно о попытках Запада «столкнуть» Россию с Турцией на Украине

Йылмаз: Запад пытается столкнуть РФ с Турцией на Украине, чтобы ослабить страны
close
AP

Западные страны хотят спровоцировать Россию и Турцию на военное столкновение на Украине, чтобы ослабить двух близких соседей. Об этом заявил турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства считает, что успехи Вооруженных сил России на поле боя усилили тревогу в Европе и заставили ее активнее искать опору в Турции в вопросах безопасности. По мнению обозревателя, конечной целью Запада является расширение украинского фронта против России за счет Турции.

«В результате обе страны могут оказаться ослабленными, чем воспользуется Брюссель», — высказал свое мнение Йылмаз.

До этого колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Тунджа Бенгин заявил, что успехи российских военных в зоне боевых действий усилили страх Европы и заставили ее начать активнее искать опору в Турции для усиления безопасности.

В доказательство своих слов Бенгин привел в пример слова генсека НАТО Марка Рютте, который на встрече глав МИД стран альянса назвал украинский конфликт серьезной угрозой и выделил роль Турции в укреплении оборонного потенциала НАТО. По словам колумниста, Рютте заявил, что турецкая оборонная промышленность «существенно усиливает сдерживающий потенциал» НАТО, отметив, что в стране функционирует более 3000 оборонно-промышленных предприятий.

Ранее была названа единственная в Европе страна, готовая к войне с Россией.

