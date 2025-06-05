В магазинах Петербурга нашли около 400 кг фальсификата

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выдало предписание об уничтожении более 360 кг небезопасной продукции, найденной в магазинах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Надзорные мероприятия проводились в 11 торговых точках. По их итогам был выявлен ряд грубых нарушений. Инспекторами зафиксированы факты реализации фальсифицированных продуктов, нарушения требований технических регламентов, прослеживаемости подконтрольных товаров. Управление Россельхознадзора выдало предписания об устранении нарушений ООО «Восторг 53», ООО «Маяк», ООО «Украинец» и ООО «Восторг 76».

В перечень обнаруженного фальсификата попали мясные полуфабрикаты, сыры и другая молочная продукция. Для его выявления проводились лабораторные исследования. Потенциально небезопасной продукцией были признаны сыр «Российский» (ООО «Версия»), молоко ультрапастеризованное ТУ «Божья Коровка» (ООО «Молочная жизнь») и молочный продукт с сахаром «Сгущенка с сахаром» (ООО «Промконсервы»).

В середине апреля расследование организации потребителей «Общественный контроль» показало, что значительная часть продаваемого в Санкт-Петербурге творога не соответствует требованиям нормативных документов. Общественники выяснили, что 8 из 12 исследованных образцов творога разных торговых марок попали в эту категорию, а два образца оказались фальсификатом, не имеющим в своем составе молочного жира.

Ранее продажу 24 тонн поддельного сливочного масла пресекли в российском регионе.