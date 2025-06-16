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Возбуждено дело о захвате в заложники жителей Курской области

СК возбудил дело о захвате жителей Курской области в заложники военными ВСУ
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о захвате украинскими военными жителей Курской области в качестве заложников. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК рассказали, что в августе прошлого года украинские военные незаконно вторглись на территорию РФ. Находясь в Судже Курской области, они захватили в качестве заложников гражданских лиц «в целях дестабилизации органов власти».

После этого жителей Суджи вывезли в Сумскую область Украины, где удерживали до мая.

В рамках расследования уголовного дела по статьям о теракте и захвате заложников следователи проводят работу с потерпевшими.

Один из граждан, вернувшихся в Россию, рассказал, что 12 августа он попал под артиллерийский обстрел и спрятался в ближайшем доме в Судже. По окончании обстрела он вышел на улицу, где его задержали украинские военные и посадили в транспортное средство. До 24 мая его удерживали вместе с другими гражданскими в камере, расположенной в Сумах.

СК установит представителей ВСУ, причастных к этому и другим подобным преступлениям.

На прошлой неделе жители Курской области рассказали «Газете.Ru», как пытаются выжить в опустевших деревнях.

Ранее СК вычислил бойца ВСУ, причастного к атакам на жителей Суджи.

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