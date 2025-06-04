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СК вычислил бойца ВСУ, причастного к атакам на жителей Суджи

СК: младший лейтенант ВСУ Бойко участвовал в атаках на мирных жителей Суджи

Следствие вычислило еще одного участника атак на мирных жителей города Суджи в Курской области — младшего лейтенанта Романа Бойко, командовавшего взводом аэроразведки и корректировки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в августе 2024 года Бойко проник на территорию России вместе с другими бойцами ВСУ. Он отдавал приказы атаковать гражданские автомобили при помощи дронов, мешая эвакуации мирных жителей Суджи. Шесть человек пострадали в результате его действий, также известно о двух летальных случаях.

Свою вину солдат признал и рассказал, как бойцы ВСУ делали самодельные бомбы, которые прикрепляли к БПЛА.

В апреле жительница освобожденной Суджи Елена Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном рассказала, что украинские военные во время боевых действий привозили в село Гуево своих жен и девушек, чтобы те могли забрать себе автомобили местных жителей.

Ранее житель Суджи рассказал, что выжил во время оккупации ВСУ благодаря варенью.

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Атаки на Курскую область
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