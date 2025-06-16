Психолог объяснила, как не застрять в чувстве вины, если вы стали жертвой мошенников

Мошенничество — это не только про потерю денег, но и про разрушение базового ощущения, что мир безопасен, а «я достаточно разумен, чтобы в нем ориентироваться», рассказала «Газете.Ru» Олеся Иневская, клинический психолог.

«Первые дни после обмана — эмоциональные качели. Злость на себя и на обманщика, тревога, стыд, бессилие. Вина и стыд самые частые и тяжелые спутники, они рождаются из иррациональной веры в то, что «умный человек не попался бы». Мозг предпочитает обвинять себя, чем признать, что ни один человек не защищен от обмана и манипуляций», — объяснила эксперт.

Так работает иррациональная вера в справедливый мир, психологический механизм, при котором человек убежден: с хорошими людьми происходят хорошие вещи, а плохие последствия и результат личных ошибок. Это когнитивное искажение дает иллюзию контроля: если причина во мне, значит, я могу себя исправить и защититься в будущем. На первый взгляд это утешает, но на деле приводит к самообвинениям и ретравматизации.

«Путь восстановления у каждого свой, но на практике процесс идет по схожим стадиям: шок, острое горевание, период обвинения себя, а затем постепенное возвращение контроля через работу с поддержкой и переосмыслением опыта. Исследования в психологии травмы и доверия показывают, что ключевой шаг — разрешить себе быть уязвимой, позволить поддержке появиться, даже если сначала стыдно говорить о случившемся. Общение с другими, обмен опытом и контакт с теми, кто уже проходил через подобное, заметно сокращают период острого кризиса», — отметила психолог.

Обычно восстановление после такого удара занимает от нескольких недель до пары месяцев, но время сильно зависит от силы поддержки, личных ресурсов и готовности работать с внутренней критикой.

«На этом пути особенно важны две вещи: контакт с другими и разрешение на уязвимость. Да, может быть стыдно рассказывать, но именно в диалоге, особенно с теми, кто уже прошел через похожее, происходит исцеление. Исследования показывают: чем сильнее поддержка и чем выше готовность работать с внутренним критиком, тем быстрее человек восстанавливает доверие к себе и миру. Главное не застревать в вине. Ответственность всегда лежит на том, кто обманул. Ошибка не позор, а опыт. И если смотреть на случившееся как на урок, можно извлечь силу: научиться распознавать манипуляции, строить границы, быть внимательнее к себе», — резюмировала психолог.

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