Женщина упала на рельсы метро в Новосибирске

Станцию метро в Новосибирске закрыли после падения человека на пути

Человек упал на рельсы на станции метро «Студенческая» в Новосибирске. Информация об этом появилась утром 14 июня в Telegram-канале «АСТ-54».

После инцидента станцию метро временно закрыли. На место прибыла скорая помощь. Позднее стало известно, что пострадала женщина. В каком она сейчас находится состоянии, не уточняется.

«Сотрудники метрополитена передали женщину сотрудникам полиции, которые в свою очередь передали гражданку сотрудникам медицинского учреждения», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

До этого аналогичный инцидент произошел в петербургском метро. Женщина оказалась на рельсах на станции «Чернышевская», ее закрыли на вход. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы, спасти ее не удалось. Спустя около 20 минут станцию снова открыли.

Ране мужчина под действием наркотиков спрыгнул на рельсы метро в Казани ради селфи.