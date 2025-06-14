На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина упала на рельсы метро в Новосибирске

Станцию метро в Новосибирске закрыли после падения человека на пути
close
Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Человек упал на рельсы на станции метро «Студенческая» в Новосибирске. Информация об этом появилась утром 14 июня в Telegram-канале «АСТ-54».

После инцидента станцию метро временно закрыли. На место прибыла скорая помощь. Позднее стало известно, что пострадала женщина. В каком она сейчас находится состоянии, не уточняется.

«Сотрудники метрополитена передали женщину сотрудникам полиции, которые в свою очередь передали гражданку сотрудникам медицинского учреждения», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

До этого аналогичный инцидент произошел в петербургском метро. Женщина оказалась на рельсах на станции «Чернышевская», ее закрыли на вход. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы, спасти ее не удалось. Спустя около 20 минут станцию снова открыли.

Ране мужчина под действием наркотиков спрыгнул на рельсы метро в Казани ради селфи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами