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В Петербурге женщина упала на пути в метро, ее не спасли

В Петербурге женщина не выжила после падения на пути в метро
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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Человек оказался на рельсах перед поездом в метро Петербурга. Об этом сообщает метрополитен города.

Инцидент произошел на станции «Чернышевская». После произошедшего станцию временно закрыли на вход, на месте работают спасатели. Составы курсируют от «Проспекта Ветеранов» до «Площади Восстания» и от «Площади Ленина» до «Девяткино».

«Специалисты метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления движения по Линии 1 в полном объеме», – сообщается в публикации.

На кадрах, снятых очевидцами, заметно, что на станции перед «Чернышевской» поезд остановился, людей попросили покинуть вагоны.

Как сообщает «Фонтанка», на рельсы упала женщина, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Спустя около 20 минут станцию снова открыли. Ситуация повлияла на движение транспорта, но интервалы между поездами восстановились.

Ранее в метро Петербурга приостановили движение поездов из-за пассажира на путях.

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