Мужчина под действием наркотиков спрыгнул на рельсы метро в Казани ради селфи

В Казани мужчина спрыгнул на рельсы в метро ради селфи

В Казани 31-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения спрыгнул на рельсы в метро ради того, чтобы сделать селфи. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел на станции метро «Проспект Победы», где местный житель, находясь под воздействием наркотических веществ, спрыгнул на пути ради селфи. Мужчину оперативно задержали сотрудники полиции и доставили в отдел «Сафиуллина».

В отношении нарушителя составлены административные протоколы по статьям о нарушении требований транспортной безопасности и потреблении наркотических средств без назначения врача.

До этого пассажир московского метро выбросил свертки с гашишем после просьбы показать документы. При досмотре у него нашли еще два свертка, аналогичных тем, от которых он пытался избавиться.

Ранее в Петербурге около метро обнаружили двоих подростков, отравившихся опиоидами.