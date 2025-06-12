На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВФ рассмотрит в ближайшее время вопрос о транше Киеву

Совет МВФ рассмотрит в ближайшие недели вопрос о предоставлении Киеву транша
close
Yuri Gripas/Reuters

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует в ближайшие недели рассмотреть результаты восьмого обзора украинской экономики. Об этом сообщила пресс-секретарь МВФ Джули Козак на брифинге, пишет ТАСС.

После окончательного одобрения итогов обзора Киев сможет получить очередной транш в размере $500 миллионов в рамках механизма расширенного кредитования (EFF), который был утвержден в 2023 году.

«Совет должен провести заседание [по Украине] в ближайшие недели, и мы предоставим более подробную информацию по мере ее поступления», — отметила она.

По словам Козак, «бюджетная декларация Украины на 2026-2028 годы создаст стратегические рамки для налогово-бюджетной политики на оставшийся срок действия программы, что позволит сфокусироваться на основных приоритетах, таких как восстановление, оборона и социальные расходы».

«Она также станет основой для формирования бюджета на 2026 год, который, безусловно, будет важной вехой для Украины», — отметила пресс-секретарь.

Вначале июня Украина официально допустила суверенный кредитный дефолт, отказавшись произвести выплаты держателям долговых ценных бумаг на сумму $2,6 млрд.

Ранее в Верховной раде рассказали о росте госдолга Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами