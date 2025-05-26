В Раде рассказали о росте госдолга Украины

Государственный и гарантированный государством долг Украины в апреле увеличился на 5% и достиг $180 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«За апрель 2025 года сумма государственного долга в гривневом расчете увеличилась на 5% (+357,1 млрд гривен), в валютном — на 4,8% (+$8,2 млрд)», — написал нардеп.

При этом за январь-апрель он вырос на 8,4% в долларах.

Гетманцев уточнил, что почти весь рост государственного долга за четыре месяца с 2025 года составляет увеличение задолженности Украины перед Евросоюзом.

«Структура государственного долга: 74,5% — внешний долг, 25,5% — внутренний», — рассказал депутат.

24 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило состояние украинской экономики. Оно подтвердило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте находится на уровне RD (ограниченный дефолт). В агентстве заявили, что рейтинг останется неизменным, пока республика «не нормализует отношения со значительным большинством своих иностранных кредиторов».

Ранее Залужный сделал неутешительное заявление о состоянии Украины.