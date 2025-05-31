Ростовские врачи пришили двухлетней девочке отрезанный ножницами палец

Детская шалость обернулась серьезной травмой для двухлетней ростовчанки, во время игры старший ребенок случайно повредил ей палец ножницами. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Двухлетняя девочка была доставлена в больницу с травматической ампутацией фаланги пальца правой кисти. Выяснилось, что травму ей случайно нанес старший ребенок во время игры. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, операция длилась пять часов.

«Врачи восстановили целостность тканей, зафиксировали сегмент с помощью металлоконструкции. Врачи применили микрохирургические техники, требующие высокой концентрации, опыта и слаженной работы бригады», — отметили в минздраве.

Маленькая пациентка еще некоторое время находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение. Позже девочку повторно госпитализировали для снятия гипсовой повязки и удаления фиксирующего металлического элемента.

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