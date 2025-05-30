В трех регионах России задержали шесть человек, подозреваемых в поджогах по заданию Киева

ФСБ задержала шесть человек, подозреваемых в поджогах на транспортных объектах

Сотрудники ФСБ задержали шестерых человек, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, задержания прошли в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые действовали по указаниям украинских спецслужб, став жертвами телефонных мошенников.

Следствие установило, что среди фигурантов были и несовершеннолетние. Сотрудники ФСБ задержали граждан России 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения. Установлено, что сначала они перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на «безопасные счета», поверив лжесотрудникам банков.

Затем фигурантам стали поступать угрозы якобы от правоохранителей о причастности к финансированию ВСУ, поэтому они согласились выполнять их указания. В итоге подозреваемые поджигали объекты транспортной инфраструктуры и декораций, установленных для празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ФСБ подчеркнули, что действия злоумышленников квалифицировали как террористические акты, за что грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Ведомство предупредило, что украинские спецслужбы активно используют интернет для вербовки россиян, и напомнило, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не связываются через мессенджеры.

Ранее в МВД рассказали об использовании детей мошенниками для дестабилизации общества.