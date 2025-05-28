В МВД рассказали об использовании детей мошенниками для дестабилизации общества

Мошенники начали вовлекать через интернет в преступную деятельность детей, заявила представитель подразделения по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей управления организации охраны правопорядка в жилом секторе МВД России Евгения Герговская. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Герговской, целью таких схем является расшатывание и дестабилизация обстановки в российском обществе.

«Я прошу обратить на это внимание, кто понимает, тот должен эти риски учитывать. Это не только материальное обогащение каких-то преступников, это [деятельность, которая] ведется в целях расшатывания нашего общества», — сказала представитель МВД в ходе вебинара «С безопасным интернетом в безопасное лето: об этом важно поговорить с детьми и подростками в преддверии каникул».

Герговская рассказала, что в прошлом году в России количество интернет-преступлений среди несовершеннолетних выросло на треть. Один из главных рисков — это вовлечение детей в противоправные действия под видом трудоустройства. По ее словам, особенно опасно, когда подростков подталкивают к диверсиям, экстремизму и терроризму. Детям обещают материальное вознаграждение за поджоги вышек сотовой связи, станций и релейных шкафов на железнодорожных объектах. При этом им говорят, что за их действия не будет наказания.

По ее словам, беспокойство также вызывают поступающие в интернете заказы на насильственные действия подростков. Кроме того, их вовлекают в незаконные акции, и могут призывать собираться в общественных местах, выкрикивать оппозиционные лозунги и устраивать драки. Детей также могут привлекать через интернет к наркоторговле и другим криминальным схемам. Они становятся курьерами или дропперами, переводя деньги от потерпевших злоумышленникам.

24 мая сообщалось, что мошенники обманули 12-летнего мальчика из Екатеринбурга, прикинувшись понравившейся ему школьницей. Позже с мальчиком связался «сотрудник ФСБ», после – «работник налоговой службы». Неизвестные убедили пострадавшего в том, что его родители якобы могли финансировать «вражеское государство» и потребовали на проверку деньги, которые хранились в квартире.

Ранее петербурженка подожгла отделение полиции, поверив мошенникам.