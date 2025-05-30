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Общество
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Сотрудника Пентагона арестовали при передаче секретной информации

РИА Новости: сотрудника Пентагона обвинили в попытке передачи секретных данных
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Joshua Roberts/Reuters

Министерство юстиции США сообщило об аресте специалиста по компьютерным технологиям из разведывательного управления минобороны (РУМО) Натана Виласа Латча по обвинению в попытке передать секретную информацию представителю иностранного государства. Об этом пишет РИА Новости.

По данным прокуратуры, 28-летнего Латча задержали в момент, когда он пытался передать документы, содержащие грифы «Секретно» и «Совершенно секретно». Передача должна была состояться в общественном парке в штате Виргиния. Но на самом деле мужчина имел дело не с иностранным агентом, а с сотрудником ФБР под прикрытием.

Следствие установило, что Латч оставил в условленном месте флешку с сообщением и распечатанными материалами. Устройство изъяли агенты после его ухода. Минюст не раскрал, с какой страной сотрудничал Латч, однако она «считается дружественной или союзной США».

Во время общения с агентом ФБР Латч признался, что собирался получить гражданство этой страны, поскольку, по его словам, он не верит в улучшение ситуации в Соединенных Штатах в долгосрочной перспективе.

Ранее в Израиле задержали несколько чиновников из-за утечки данных.

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