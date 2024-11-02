Стало известно о задержании израильских чиновников из-за утечки данных

В рамках расследования предполагаемой утечки секретных материалов из офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху задержали несколько человек. Об этом сообщает The Times of Israel (ToI).

Судья Менахем Мизрахи из мирового суда Ришон-ле-Циона заявил, что израильские власти опасаются нанесения ущерба достижению военных целей страны из-за утечки данных.

Мизрахи подтвердил, что на минувшей неделе полиция Израиля и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали «открытую фазу» совместного расследования предполагаемой угрозы национальной безопасности, вызванной незаконным предоставлением секретной информации.

Судья уточнил, что несколько подозреваемых были арестованы для допроса, расследование продолжается.

20 октября американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США расследуют утечку в сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что президент США Джо Байден обеспокоен утечкой секретных данных американской разведки о подготовке Израилем атаки на Иран.

Ранее в Пентагоне прокомментировали утечку разведданных по Израилю.