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24 мая в российских школах пройдут последние звонки

В большинстве российских школ 24 мая пройдут последние звонки
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Артем Кулекин/РИА Новости

В большинстве российских школ 24 мая пройдут последние звонки, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2025 году из 11-х классов выпускаются более 637 тысяч юношей и девушек. Точную дату проведения праздника каждая школа определяет самостоятельно, но Минпросвещения РФ рекомендовало регионам провести последние звонки 24 мая.

В регионах на границе с Украиной последние звонки пройдут в смешанном формате в зависимости от оперативной обстановки. К примеру, в Белгородской области праздники пройдут в 86 школах дистанционно, в остальных — очно.

Также во многих регионах в этот день будет запрещена продажа алкоголя.

До этого РИА Новости сообщало, что в Ростовской области торжественные мероприятия по случаю «Последнего звонка» проведут в закрытых помещениях.

Решение приняли из соображений безопасности. В ведомстве пояснили, что мера необходима для обеспечения порядка и защиты учеников, педагогов и родителей. Рекомендации об организации праздника в помещениях уже направлены во все муниципалитеты области.

Ранее стилист рассказала «Газете.Ru», какие украшения подойдут на последний звонок и выпускной.

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