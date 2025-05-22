В школах Ростовской области «Последний звонок» пройдет в помещениях

В Ростовской области торжественные мероприятия по случаю «Последнего звонка» проведут в закрытых помещениях. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минобразования региона.

Решение приняли из соображений безопасности. В ведомстве пояснили, что мера необходима для обеспечения порядка и защиты учеников, педагогов и родителей. Рекомендации об организации праздника в помещениях уже направлены во все муниципалитеты области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что школьные выпускные вечера не нужно проводить в ресторанах и кафе, где выпускники могут «увидеть плохой пример» от своих родителей. Он отметил, что нужно давать выпускникам пример здорового образа жизни.

В правительстве также пояснили, что в связи с атаками на регион все мероприятия должны будут закончиться до 18:00. Кроме того, на время проведения последних звонков и выпускных вечеров в Белгородской области установлен полный запрет на розничную продажу алкоголя.

Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, выпускные — 28 июня. Как отметят последний звонок в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стилист рассказала «Газете.Ru», какие украшения подойдут на последний звонок и выпускной.