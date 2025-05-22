На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В школах Ростовской области «Последний звонок» пройдет в помещениях

«Последний звонок» в школах Ростовской области проведут в помещениях
close
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Ростовской области торжественные мероприятия по случаю «Последнего звонка» проведут в закрытых помещениях. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минобразования региона.

Решение приняли из соображений безопасности. В ведомстве пояснили, что мера необходима для обеспечения порядка и защиты учеников, педагогов и родителей. Рекомендации об организации праздника в помещениях уже направлены во все муниципалитеты области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что школьные выпускные вечера не нужно проводить в ресторанах и кафе, где выпускники могут «увидеть плохой пример» от своих родителей. Он отметил, что нужно давать выпускникам пример здорового образа жизни.

В правительстве также пояснили, что в связи с атаками на регион все мероприятия должны будут закончиться до 18:00. Кроме того, на время проведения последних звонков и выпускных вечеров в Белгородской области установлен полный запрет на розничную продажу алкоголя.

Последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, выпускные — 28 июня. Как отметят последний звонок в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стилист рассказала «Газете.Ru», какие украшения подойдут на последний звонок и выпускной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами