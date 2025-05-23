В Минске мужчину задержали за то, что он почти пять лет назад похитил дочь

78.ru: в Минске спустя почти пять лет задержали выкравшего дочь мужчину

Женщина из Петербурга нашла дочь, которую около пяти лет назад похитил ее муж. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчина с их четырехлетней дочерью пропал после заседания суда, связанного с разводом пары в 2020 году. Тогда они перестали выходить на связь, и в 2021 году отца лишили родительских прав. Тем не менее девочка продолжала жить с мужчиной, так как их местоположение не было известно.

Россиянина объявили в международный розыск. Позже выяснилось, что мужчина скрывался в Новороссийске, но позже он смог уехать в Белоруссию.

В результате недавно девятилетнего ребенка и его отца задержали в аэропорту Минска, вместе с дочерью россиянин планировал улететь в ОАЭ по поддельным загранпаспортам.

На данный момент ребенок ждет, пока его передадут матери, с которой по решению суда в 2021 году она должна проживать. Отца тем временем доставили в изолятор в Минске. Сейчас решается вопрос о передаче мужчины сотрудникам МВД РФ.

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