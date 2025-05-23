Рекордное число американцев подали заявки на британское гражданство

Рекордное число американцев подали заявки на получение гражданства Великобритании в первые месяцы президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Отмечается, что за первые три месяца 2025 года заявки на получение британского паспорта подали 1930 граждан США, что является самым высоким показателем с начала ведения учета.

По словам одного из иммиграционных юристов, причинами роста числа поданных заявок являются страх, разочарование и поиск финансовой стабильности.

27 апреля издание ABC News опубликовало результаты опроса американцев, которые показали рекордно низкий уровень одобрения политики Трампа в 100-й день его правления. Согласно данным, лишь 39% респондентов одобряют работу американского лидера.

В мае Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев. Проект бюджета предполагает отмену выделения $3,5 млрд, направлявшихся на программы, которые использовались для массовой нелегальной миграции под видом предоставления убежища.

Ранее в США ожидающие депортации мигранты выложили своими телами сигнал SOS.