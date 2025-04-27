Трамп установил новый антирекорд

ABC: уровень одобрения Трампа в 100-й день правления стал самым низким за 80 лет

Уровень одобрения политики президента США Дональда Трампа в 100-й день правления стал самым низким за 80 лет. Об этом пишет ABC News со ссылкой на опрос ABC News/Washington Post/Ipsos.

Сейчас работу Трампа в первые 100 дней президентства одобряют 39% респондентов, а не одобряют — 55%. При этом предыдущий антирекорд по одобрению политики главы американского государства в первые десять декад его правления также был установлен Трампом — в 2017 году. Тогда он составил 42%.

Сообщается, что общественность не одобряет многие политические решения Трампа и особенно критически относится к его экономической политике из-за опасений рецессии, в вероятность наступления которой в ближайшее время верят 72% опрошенных. Несмотря на это, доверие к Трампу все еще выше, чем к конгрессменам-демократам.

До этого агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США, при этом 62% респондентов считают, что США развиваются в неправильном направлении.

Ранее опрос показал, что большинство американцев не хотят выдвижения Трампа на новый президентский срок.