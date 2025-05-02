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США могут прекратить финансирование программ переселения мигрантов

Трамп готов прекратить выделение $3,5 млрд на переселение мигрантов
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома, передает РИА Новости.

«Проект бюджета предполагает отмену выделения $3,5 млрд, направлявшихся на программы, которые использовались для массовой нелегальной миграции под видом предоставления убежища», — говорится в сообщении.

22 апреля Трамп заявил о невозможности предоставления судебного обжалования каждому депортируемому мигранту, отметив, что это привело бы к колоссальным задержкам.

18 марта президент США призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. По его словам, администрация предыдущего главы Белого дома Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США».

Ранее Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов.

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