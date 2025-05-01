В США ожидающие депортации мигранты выложили своими телами сигнал SOS

Мужчины, ожидающие депортации из США в иммиграционном центре в штате Техас, выложили своими телами сигнал SOS. Об этом пишет Reuters.

В материале отмечается, что мигранты заметили в небе над центром дрон Reuters. Тогда они решили подать сигнал бедствия, используя собственные тела. Всего в незапланированной акции принял участие 31 человек. Некоторые из них были одеты в красные комбинезоны, которые выдают «особо опасным» людям.

По информации журналистов, ожидающие депортации мужчины — выходцы из Венесуэлы. За несколько дней до описываемых событий сотрудники иммиграционной службы США вручили иностранцам уведомления о том, что они якобы являются членами опасной венесуэльской банды. На этом фоне их планируют депортировать в соответствии с законами военного времени.

«Семьи семи задержанных, опрошенные Reuters, заявили, что они не были членами банды и отказались подписывать документы», — говорится в материале.

Из публикации следует, что впоследствии Верховный суд США приостановил депортацию мужчин на неопределенный срок. Однако, по какой причине инстанция приняла такое решение, остается неизвестным.

При этом венесуэльцам по-прежнему грозит отправка в CECOT, печально известную тюрьму строгого режима в Сальвадоре.

Ранее в США двухлетнего ребенка разлучили с родителями-иммигрантами и определили в приемную семью.