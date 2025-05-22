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Врач ответил, могут ли лекарства от холестерина спровоцировать диабет

Врач Богунович: статины могут спровоцировать диабет
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Shutterstock

Статины, которые являются основным лекарством для снижения холестерина, могут привести к развитию сахарного диабета — риск по разным данным составляет от 0,2 до 9%. Об этом kp.ru рассказал врач-кардиолог, эксперт телеканала «Доктор» Бранислав Богунович.

«Но это несопоставимо с пользой, которую дают статины. На фоне приема статинов мы обязательно контролируем глюкозу, как и другие показатели крови», — подчеркнул эксперт.

По его словам, согласно исследованиям, диабет после приема этих препаратов появлялся у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе. Он отметил, что есть вероятность, что они столкнулись бы с диабетом и без статинов.

Богунович добавил, что некоторые исследования показали, что статины могут немного снизить риск развития онкологических болезней или прогрессии этих заболеваний.

Международная группа ученых Швеции и Великобритании до этого выяснила, что одновременное назначение статинов и эзетимиба пациентам после сердечного приступа значительно снижает риск осложнений, включая инсульты, инфаркты.

Ранее доктор Мясников развеял миф о статинах при повышенном холестерине.

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