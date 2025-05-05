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Доктор Мясников развеял миф о статинах при повышенном холестерине

Мясников: не всем нужно принимать статины при повышенном холестерине
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РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что не всем необходимо принимать статины при повышенном холестерине.

«Я лично вам морочил голову на протяжении многих лет, когда говорил: «Повышенный холестерин — пейте статины. Они снижают риски инфарктов, инсультов на 30–40%, колоссально, ура». А потом все оказалось не так однозначно», — поделился Мясников.

Он пояснил, что повышенный холестерин может говорить о проблемах с щитовидной железой. В таком случае прием статинов может стать причиной плохого самочувствия и мышечной слабости.

Также, по словам специалиста, нет необходимости принимать статины человеку без вредных привычек, с нормальным уровнем сахара и артериальным давлением, несмотря на высокий уровень холестерина.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал, что кето-диета, суть которой заключается в практически полном исключении углеводов (круп, хлеба, фруктов, сладкого и так далее) в пользу жиров и белков, имеет свои плюсы и минусы. В частности, избыток жиров в рационе может повысить уровень холестерина, что в будущем может спровоцировать заболевания сердца и сосудов.

Ранее была названа диета, способная защитить от вирусных инфекций.

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