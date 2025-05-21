На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые опасные для российских туристов страны

«АиФ»: Египет, Турция и Таиланд стали самыми опасными странами для россиян
close
KapiKupi/Shutterstock/FOTODOM

Наибольшее число страховых случаев среди российских туристов зафиксировали в Египте, Турции и Таиланде. Об этом рассказали специалисты в разговоре с Aif.ru.

По словам опрошенных экспертов, эти страны популярны у россиян, и чем больше поток отдыхающих, тем выше статистика обращений за медицинской помощью.

Чаще всего туристы сталкиваются с болезнями, возникающими в период отпуска, а также с травмами, полученными во время активного или экстремального отдыха — например, при дайвинге, плавании с акулами, подводных погружениях и других развлечениях.

Опасность также подстерегает в горных районах, включая Непал и российские перевалы. Экстремальные виды туризма — велопоездки, аренда мотоциклов, катание на водной технике — нередко приводят к обращениям в больницы. Среди распространённых случаев — аварии с экскурсионными автобусами и последствия природных катаклизмов.

Тем не менее эксперты подчеркнули, что подобные ситуации возможны и в пределах своей страны. Отказ от зарубежных поездок — не решение.

Тем, кто планирует активный отдых, специалисты советуют заранее оформлять расширенные медицинские страховки. Например, увеличить стандартную сумму покрытия с 30 до 100 тысяч долларов. Это не слишком сильно влияет на стоимость полиса, но даёт куда большую защиту. Также важно сообщить страховой компании, если планируется участие в рискованных активностях — это поможет избежать неприятных финансовых последствий в случае происшествия.

Ранее «Газета.Ru» писала, что летние отпуска россияне проведут на пляже и в Эрмитаже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами