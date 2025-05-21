Названы самые опасные для российских туристов страны

Наибольшее число страховых случаев среди российских туристов зафиксировали в Египте, Турции и Таиланде. Об этом рассказали специалисты в разговоре с Aif.ru.

По словам опрошенных экспертов, эти страны популярны у россиян, и чем больше поток отдыхающих, тем выше статистика обращений за медицинской помощью.

Чаще всего туристы сталкиваются с болезнями, возникающими в период отпуска, а также с травмами, полученными во время активного или экстремального отдыха — например, при дайвинге, плавании с акулами, подводных погружениях и других развлечениях.

Опасность также подстерегает в горных районах, включая Непал и российские перевалы. Экстремальные виды туризма — велопоездки, аренда мотоциклов, катание на водной технике — нередко приводят к обращениям в больницы. Среди распространённых случаев — аварии с экскурсионными автобусами и последствия природных катаклизмов.

Тем не менее эксперты подчеркнули, что подобные ситуации возможны и в пределах своей страны. Отказ от зарубежных поездок — не решение.

Тем, кто планирует активный отдых, специалисты советуют заранее оформлять расширенные медицинские страховки. Например, увеличить стандартную сумму покрытия с 30 до 100 тысяч долларов. Это не слишком сильно влияет на стоимость полиса, но даёт куда большую защиту. Также важно сообщить страховой компании, если планируется участие в рискованных активностях — это поможет избежать неприятных финансовых последствий в случае происшествия.

Ранее «Газета.Ru» писала, что летние отпуска россияне проведут на пляже и в Эрмитаже.