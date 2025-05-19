Летние отпуска россияне проведут на пляже и в Эрмитаже

Большинство (85%) россиян планируют провести летний отпуск в путешествии и чаще предпочитают совмещать пляжный отдых с походами на экскурсии и прогулками по городу. Это показало исследование Отелло (сервиса бронирования отелей от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

69% собираются в поездки по России, а 16% — за рубеж. Из них больше половины (54%) поедут отдыхать с семьей и детьми, почти треть (30%) проведут отпуск со своей парой, а еще 10% — с друзьями.

Во время летнего отпуска россияне предпочитают комбинированный формат отдыха — совмещать пляжные активности с посещением экскурсий и прогулками. Этот формат выбирают 34% опрошенных. На втором месте по популярности находится исключительно пляжный отдых (23%), а на третьем месте делят культурно-познавательный туризм (музеи, достопримечательности, прогулки по городу) и отдых на природе (экотуризм, походы в горы и удаленные природные зоны). Наименее популярным оказался активный спортивный отдых — его выбирают 1% респондентов.

В путешествиях по России многие планируют этим летом посетить природные локации — такой вариант в ответе указали 15% опрошенных. В список популярных мест вошли музеи (11%), культурные локации (8%), пляжи (7%) и парки (5%). Из конкретных достопримечательностей респонденты выделили озеро Байкал (5%), Сочи Парк (4%) и Эрмитаж (4%).

По данным Отелло, чаще всего на лето 2025 года бронируют проживание в Санкт-Петербурге — на него приходится 18% всех летних броней. Многие планируют поездки в Краснодарский край (главным образом, Сочи, включая Адлерский район, село Эстосадок и поселок Сириус) и Москву — на них приходится 16 и 10% бронирований, соответственно.

В десятку наиболее популярных для летнего отдыха направлений также входят Калининградская область (в основном, Калининград и Зеленоградск), республика Татарстан (Казань), Приморский край (Владивосток), Нижегородская область (Нижний Новгород), республика Алтай, Ставропольский край (Кисловодск) и Дагестан (Махачкала).

Из топ-10 популярных направлений бюджетнее всего этим летом можно отдохнуть в Ставропольском крае, где средний чек за одну ночь составляет 5770 рублей, дороже будет в Калининградской области — в среднем 9147 рублей за одну ночь в отеле.

Среди популярных направлений наиболее доступные цены на размещение, по данным Отелло, в Иркутске, Махачкале и Новосибирске — в этих направлениях средняя стоимость за ночь в отеле не превышает 5000 рублей. При этом республика Дагестан, главным образом Махачкала, входит и в список наиболее популярных направлений этим летом. Также из доступных направлений стоит обратить внимание на Краснодар, Волгоград и Екатеринбург — здесь средняя стоимость ночи не превышает 6000 рублей.

Однако даже в более дорогих направлениях, таких как Сочи или Санкт-Петербург, сэкономить на проживании можно благодаря функции «Бесплатный апгрейд номера» на Отелло. С ее помощью гости могут получить более комфортный номер по цене обычного. А чтобы выбрать даты с лучшими ценами, можно воспользоваться «Календарем цен» — он подскажет, когда бронировать выгоднее всего.

Ранее выяснилось, где отдыхать выгоднее — в Сочи или Турции.