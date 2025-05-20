В крупных городах России пройдет гастрономический фестиваль

Блюда, соединяющие в себе прошлое и будущее, можно будет попробовать в ходе гастрономического фестиваля Back to Future by Martignac & Naud с 21 мая по 11 июня 2025 года в крупных городах России, сообщают организаторы фестиваля.

Его главная идея — соединить ностальгические блюда из прошлого с кулинарными идеями будущего, позволяя гостям вспомнить знакомые вкусы и заглянуть в будущее гастрономии.

Рестораны-участники вернут в меню от одного до четырех блюд, которые исчезли из их карт, но остались в памяти гостей. Некоторые заведения представят знаковые блюда закрывшихся ресторанов, ранее работавших на их месте.

Раздел с ностальгией поддержит один из брендов французского коньяка, предложив гостям фирменный коктейль и порцию коньяка по специальной цене. Также шефы представят то, что планируют ввести в меню в будущем. Блюда будущего дополнят напитками другого коньячного бренда — гости смогут продегустировать и сам коньяк, и коктейль на его основе.

Фестиваль объединит ведущие ресторанные группы, включая White Rabbit Family, MaisonDellos, рестораны Аркадия Новикова, Дениса Иванова, Кирилла Шлаена, Валентина Кузякина, Антонио Фреза, iItaly&co, BelliniGroup и 0,75 Please Group.