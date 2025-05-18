В Севастополе пятый день выхаживают дельфина-белобочку

В Севастополе пятый день борются за жизнь выбросившегося на берег дельфина

Специалисты центра по оказанию помощи дельфинам «Безмятежное море» и добровольцы уже пятый день заботятся о белобочке, выбросившейся на побережье у Севастополя. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В центре рассказали, что травмированного дельфина нашли 14 мая.

«Первично у дельфина был диагностирован энтерит (воспалительный процесс, поражающий слизистую оболочку кишки), но по результатам дальнейших исследований, исходя из клинической картины, были выявлены также признаки панкреатита (воспаление поджелудочной железы)», — говорится в публикации.

В «Безмятежном море» добавили, что ухаживают за животным круглосуточно. Сейчас ему лучше: дельфин пытается сам ловить рыбу, но ему нужны препараты, которые помогут справиться с болевым синдромом и устранят воспаление и прогрессирующую анемию. Кроме того, за белобочкой некому присматривать в ночное время.

В начале месяца у берегов Балаклавы в Крыму спасли еще одного раненого и истощенного дельфина. Рыболовные снасти обмотали ему клюв, порезали челюсть и хвост. Сразу поймать дельфина не получилось — он уплыл в море. Утром 4 мая его снова заметили и освободили от сетей.

Ранее на мысе Серая Лошадь нашли маленькую окровавленную нерпу.