На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе пятый день выхаживают дельфина-белобочку

В Севастополе пятый день борются за жизнь выбросившегося на берег дельфина

Специалисты центра по оказанию помощи дельфинам «Безмятежное море» и добровольцы уже пятый день заботятся о белобочке, выбросившейся на побережье у Севастополя. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В центре рассказали, что травмированного дельфина нашли 14 мая.

«Первично у дельфина был диагностирован энтерит (воспалительный процесс, поражающий слизистую оболочку кишки), но по результатам дальнейших исследований, исходя из клинической картины, были выявлены также признаки панкреатита (воспаление поджелудочной железы)», — говорится в публикации.

В «Безмятежном море» добавили, что ухаживают за животным круглосуточно. Сейчас ему лучше: дельфин пытается сам ловить рыбу, но ему нужны препараты, которые помогут справиться с болевым синдромом и устранят воспаление и прогрессирующую анемию. Кроме того, за белобочкой некому присматривать в ночное время.

В начале месяца у берегов Балаклавы в Крыму спасли еще одного раненого и истощенного дельфина. Рыболовные снасти обмотали ему клюв, порезали челюсть и хвост. Сразу поймать дельфина не получилось — он уплыл в море. Утром 4 мая его снова заметили и освободили от сетей.

Ранее на мысе Серая Лошадь нашли маленькую окровавленную нерпу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами