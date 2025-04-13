На мысе Серая Лошадь нашли маленькую окровавленную нерпу

В Ленинградской области около мыса Серая Лошадь в ночь на 13 апреля обнаружили маленькую раненую нерпу. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» «Фонд друзей балтийской нерпы» и попросил пользователей съездить туда и поискать животное.

Спустя три часа в сообществе был опубликован пост о том, что тюленя нашли и везут в фонд.

Турист Кирилл Маликов, который видел окровавленное животное около 4:00, рассказал 78.ru, что во время похода с друзьями на мысе услышал шипение и испугался.

«Подумал кто-то шипит на меня, посветил фонариком и разглядел, что это тюлень. Весь в крови был», — рассказал он.

19 марта в Приморье сотрудники МЧС спасли детеныша дальневосточной нерпы, которого выбросило на берег. Его обнаружили в районе бухты Шамора под Владивостоком. Как рассказали спасатели, морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине. Сотрудники МЧС забрали его и связались с реабилитационным центром для морских животных. До прибытия специалистов они ухаживали за истощенным тюленем.

Ранее «скелет русалки» в Англии сбил с толку местных жителей.