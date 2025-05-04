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У берегов Крыма спасли дельфина c клювом, обмотанным леской

Дельфина с леском на клюве и хвосте спасли у берегов Балаклавы в Крыму
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Shutterstock

Раненого и истощенного дельфина спасли у берегов Балаклавы в Крыму. Об этом сообщает RT со ссылкой на волонтеров.

Отмечается, что рыболовные снасти обмотали ему клюв, порезали челюсть и хвост. Сразу поймать дельфина не смогли — он уплыл в море. Утром в воскресенье, 4 мая, его снова нашли и освободили от сетей.

До этого сообщалось, что у берегов Балаклавы в Крыму люди заметили молодую самку дельфина белобочки с завязанными леской клювом и хвостом.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов ранее сообщал, что после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе сильнее всего из морских обитателей пострадали дельфины. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее стало известно, что в Крыму с начала года более ста дельфинов не удалось спасти.

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