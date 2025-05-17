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В Киеве надеются, что масштабный обмен пленными пройдет на следующей неделе

Буданов: обмен пленными по формуле «1000 на 1000» может пройти на будущей неделе
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководитель Главного разведывательного управления (ГРУ) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ) допустил возможность проведения обмена пленными между Россией и Украиной по схеме «1000 на 1000» уже на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию ТСН.

Буданов отметил, что обмен будет осуществляться по спискам, и целью является возвращение максимально возможного количества пленных с обеих сторон.

Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале о начале подготовительных мероприятий к обмену в формате «1000 на 1000» со стороны объединенного центра по координации поиска и освобождения пленных при СБУ.

Сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обмен пленными с Киевом первоочередной задачей после переговоров РФ и Украины в Турции.

В Стамбуле 16 мая прошли первые за последние три года очные переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины. Ключевым результатом встречи стала договоренность об обмене пакетами конкретных предложений, направленных на достижение режима прекращения огня.

Ранее член украинской делегации рассказал о работе над списками на обмен.

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