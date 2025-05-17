Песков назвал главную задачу по итогам переговоров в Стамбуле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обмен военнопленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» первоочередной задачей после переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Также он указал на необходимость выполнения других достигнутых договоренностей, то есть передачи детальных планов прекращения огня, подготовленных каждой из сторон.

По словам Пескова, только после этого пройдут новые переговоры между РФ и Украиной.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились обменяться конкретными предложениями по прекращению огня. При этом четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня пока не появилось. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее на Украине заявили, что Россия выдвинула новые требования на переговорах в Стамбуле.