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Член украинской делегации рассказал о работе над списками на обмен

Член украинской делегации Скибицкий: сегодня начнем работать над списками
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Александр Кряжев/РИА Новости

Заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины и участник украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией в Турции Вадим Скибицкий сообщил о планах сторон приступить к формированию списков военнопленных для предстоящего обмена в формате «1000 на 1000». Работа над списками, по его словам, начнется уже в пятницу.

В тот же день Владимир Мединский, помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, объявил о достижении договоренности с украинской стороной о проведении масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000».

«Российская сторона согласилась совершить обмен одной тысячи человек. В ближайшее время, начиная уже с сегодняшнего дня, мы обработаем списки тех лиц, которые вернутся на родину», — заявил Скибицкий.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал обмен пленными «важным моментом». Он подчеркнул, что это уже большой результат, когда тысяча человек вернется в ближайшее время в свои семьи.

Ранее глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле оценил договоренность об обмене пленными.

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Переговоры в Стамбуле
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