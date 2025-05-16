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Россия и Украина договорились обменяться взглядами на прекращение огня

Мединский: Россия и Украина договорились обменяться планами по прекращению огня
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Россия и Украина договорились обменяться планами по прекращению огня. Об этом заявил возглавлявший делегацию РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях», — подчеркнул он.

До этого глава украинской делегации в Стамбуле, министр обороны Рустем Умеров, заявил, что на переговорах обсуждалась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владидимиром Путиным.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в раде допустили, что переговоры в Стамбуле продолжатся на второй тур.

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Переговоры в Стамбуле
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