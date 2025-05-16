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Блогера судят за продажу домашнего масла от облысения, от которого пострадал 71 человек

Independent: в Индии 71 человек пострадал от домашнего масла против облысения
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Shutterstock

В Индии судят блогера за продажу домашнего масла от облысения, от которого пострадал 71 человек, пишет Independent.

Амандинд Сингх, владелец местного салона красоты и блогер, организовал семинар по уходу за волосами. Во время мероприятия он применил на участниках масло собственного изготовления, утверждая, что оно способно эффективно бороться с выпадением волос. Масло рекомендовалось смывать через 10–15 минут, но вскоре после этого многие участники начали испытывать жжение в глазах, покраснение и отеки лица.

По данным полиции, мероприятие прошло без официального разрешения. Врачи местных клиник сообщили, что в течение нескольких дней после мероприятия к ним обратились 71 человек с диагнозом контактный дерматит. По словам медиков, если вещество попало бы на роговицу глаза, это могло бы привести даже к потере зрения.

Во время судебного заседания защита заявила, что Сингх подал заявку на патент для своего продукта и утверждал, что негативная реакция возникла из-за неправильного применения масла, однако суд оставил этот довод без внимания.

Суд также отметил, что давление со стороны стандартов красоты, навязываемых обществом и социальными сетями, часто наносит вред психическому здоровью населения. Было подчеркнуто, что реклама продуктов с недоказанной эффективностью должна быть осуждена.

По информации СМИ, сам Сингх скрывается от правоохранительных органов, а один из его сотрудников уже арестован.

Ранее в Испании у младенцев начал проявляться «синдром оборотня» из-за средства против облысения.

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