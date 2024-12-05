Миноксидил вызвал появление младенцев с синдромом оборотня в Испании

У 11 испанских детей развился гипертрихоз («синдром оборотня», появление волос на лице и теле) на фоне приема их родителями препарата от выпадения волос миноксидила. Об этом пишет The NY Post.

Предполагается, что дети могли впитать миноксидил через кожу или при случайном проглатывании. Препарат местно наносится на кожу для лечения алопеции. У всех детей симптом прошел после прекращения использования препарата их родителями.

Отмечается, что со времен Средневековья и до настоящего момента было зарегистрировано менее 100 случаев гипертрихоза. При этом в 2017 году почти 20 испанских детей столкнулись с гипертрихозом из-за того, что препарат от кислотного рефлюкса был по ошибке смешан с миноксидилом.

До этого на Филиппинах женщина съела кошку и родила ребенка с синдромом оборотня.

Ранее инженер из Ирландии создала устройство для борьбы с алопецией при химиотерапии.