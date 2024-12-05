Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миноксидил вызвал появление младенцев с синдромом оборотня в Испании

The NY Post: у испанских детей появился гипертрихоз из-за миноксидила

close
Elen Tkacheva/Shutterstock/FOTODOM

У 11 испанских детей развился гипертрихоз («синдром оборотня», появление волос на лице и теле) на фоне приема их родителями препарата от выпадения волос миноксидила. Об этом пишет The NY Post.

Предполагается, что дети могли впитать миноксидил через кожу или при случайном проглатывании. Препарат местно наносится на кожу для лечения алопеции. У всех детей симптом прошел после прекращения использования препарата их родителями.

Отмечается, что со времен Средневековья и до настоящего момента было зарегистрировано менее 100 случаев гипертрихоза. При этом в 2017 году почти 20 испанских детей столкнулись с гипертрихозом из-за того, что препарат от кислотного рефлюкса был по ошибке смешан с миноксидилом.

До этого на Филиппинах женщина съела кошку и родила ребенка с синдромом оборотня.

Ранее инженер из Ирландии создала устройство для борьбы с алопецией при химиотерапии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами