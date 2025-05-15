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В финал международной ИТ-олимпиады прошли 36 команд школьников

Более 10 тысяч школьников приняли участие в международной ИТ-олимпиаде в России
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Shutterstock

На международной ИТ-олимпиаде, которая проходит в России, завершились индивидуальные и командные онлайн-этапы, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего в олимпиаде принимают участие 10,5 тыс. школьников из 51 страны, среди которых Росси, Куба, Китай и другие.

На индивидуальном этапе участники решали задачи по 9 направлениям. Некоторые задания имитировали настоящие сайты с уязвимостями, которые школьникам предстояло «взломать».

Как отметил один из участников ИТ-олимпиады из Кубы Рейниер Гарсия Монтес де Ока, при трудностях участникам были доступны различные материалы поддержки, подсказки и инструкции.

«Решив большинство заданий, перешли в следующий этап как команда. Хотя мы новички и продолжаем развиваться на полученных материалах, планируем сделать все возможное для победы», — рассказал он.

На индивидуальном этапе 40% участников справились со всеми заданиями. Затем школьники сформировали 127 команд и выполняли 20 комплексных заданий в 6 категориях.

По итогам командного этапа в финал прошли 36 команд из России, Кубы, Таиланда, Туркменистана, Китая, Индии, Таджикистана, Шри-Ланки, Мозамбика.

Финальный этап ИТ-олимпиады пройдет с 30 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде.

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