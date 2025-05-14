Россиянам рассказали об эффективных схемах мошенничества

Мошеннические схемы с использованием имени известных брендов или знаменитостей остаются весьма эффективными. Об этом, ссылаясь на экспертов по кибербезопасности, сообщает «Лента.ру».

Злоумышленники используют названия известных торговых сетей и образы популярных артистов, блогеров или стримеров и обещают скидки и подарки. Затем они просят граждан перейти по ссылке на поддельный ресурс с «розыгрышем» и убеждают их ввести данные банковских карт и оплатить «дополнительные услуги».

Еще одной популярной мошеннической схемой является предложение инвестировать деньги и получать легкий заработок. Злоумышленники уверяют пользователей, что им не нужно даже управлять своими активами, а все за них будут делать «умные роботы».

Другими известными и часто применяемыми схемами являются фишинговые и спам-рассылки писем или сообщений в мессенджерах, рассылка вредоносных вложений и массовые обзвоны от имени финансовых учреждений или правоохранительных органов.

13 мая сообщалось, что мошенники массово атаковали россиян, используя фейковые почтовые адреса.