В Турции диспетчер запретил посадку самолету из России с умирающей туристкой на борту

В Турции диспетчер не разрешил самолету из России совершить посадку. Об этом сообщает «Авиаторщина».

Борт авиакомпании AZUR Air следовал из Внуково в Анталию, но за час до посадки одна из пассажирок почувствовала недомогание. На борту оказались пассажиры-врачи, которые оказали всю необходимую помощь, но состояние женщины не улучшилось, она потеряла сознание.

Узнав о ситуации, капитан запросил вынужденную посадку на запасном аэродроме в турецкой Каппадокии. Он стал снижаться, но на высоте менее пяти тысяч метров диспетчер отказал воздушному судну в посадке.

После этого капитан набрал скорость и отправился в Анталию.

«Тем временем оказывавшие помощь пассажиры уже делали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, но спасти женщину им так и не удалось», – сообщается в публикации.

Когда самолет подлетал к курорту, пассажирка скончалась.

Ранее житель Дагестана опоздал на рейс из Сургута в Махачкалу и попытался остановить самолет.