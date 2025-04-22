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Житель Дагестана опоздал на рейс из Сургута в Махачкалу и попытался остановить самолет

Проспавший начало посадки пассажир пытался остановить самолет в аэропорту Сургута
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина выбежал на летное поле в аэропорту Сургута, пытаясь остановить самолет «Победы». Об этом сообщает Tellegram-канал «Авиаторщина».

На прошлой неделе житель Дагестана улетал в родную Махачкалу из Сургута. Он заблаговременно приехал в местный аэропорт, прошел регистрацию и оказался в стерильной зоне, но задремал, а когда проснулся, понял, что на его рейс уже идет посадка. В этот момент мужчина стоял на улице и курил в специальном отведенном месте, но тут же бросил сигарету, перемахнул через метровый забор и побежал навстречу самолету.

Нарушителя задержали сотрудники безопасности аэропорта и передали его сотрудникам транспортной полиции. Дагестанец был трезв. Он объяснил, что выбежал на летное поле, потому что боялся опоздать на посадку. К ответственности мужчину решили не привлекать, хотя обычно за такой поступок виновному грозит штраф до 50 тыс. рублей, однако самолет он все-таки пропустил.

Ранее скандальная пара устроила дебош перед вылетом самолета в Сочи и попала на видео.

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