Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине директора школы уволили из-за русского языка

В Киевской области Украины директора школы лишили должности из-за русского языка
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Директора школы в Киевской области Украины уволили из-за разговоров на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, родители школьников пожаловались на директора школы, которая разговаривала исключительно на русском языке как при личном общении, так и во время школьных мероприятий. На просьбы перейти на украинский не реагировала.

В публикации утверждается, что она с 2021 года «игнорировала рекомендацию местного образовательного управления подать документ о подтверждении уровня владения государственным языком».

В апреле 2025 года состоялась аттестация, по результатам которой было установлено ее несоответствие занимаемой должности, и она была уволена.

До этого украинское издательство приняло решение уничтожить тираж детской книги из-за того, что автор Юлианна Караман ведет свои страницы в социальных сетях на русском языке и разместила видео, где россиянка читает ее книгу.

Ранее в школах Украины начались новые проверки использования украинского языка.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами