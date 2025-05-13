На Украине директора школы уволили из-за русского языка

Директора школы в Киевской области Украины уволили из-за разговоров на русском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, родители школьников пожаловались на директора школы, которая разговаривала исключительно на русском языке как при личном общении, так и во время школьных мероприятий. На просьбы перейти на украинский не реагировала.

В публикации утверждается, что она с 2021 года «игнорировала рекомендацию местного образовательного управления подать документ о подтверждении уровня владения государственным языком».

В апреле 2025 года состоялась аттестация, по результатам которой было установлено ее несоответствие занимаемой должности, и она была уволена.

До этого украинское издательство приняло решение уничтожить тираж детской книги из-за того, что автор Юлианна Караман ведет свои страницы в социальных сетях на русском языке и разместила видео, где россиянка читает ее книгу.

Ранее в школах Украины начались новые проверки использования украинского языка.