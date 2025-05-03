В украинских школах начались новые проверки по использованию языка

Государственная служба качества образования Украины начала новые проверки по использованию украинского языка. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по защите госязыка Тараса Кременя.

«Начался третий этап мониторингового исследования по обеспечению функционирования государственного языка в образовательном процессе в учреждениях общего среднего образования», — говорится в сообщении.

Кремень заявил, что «украинский должен звучать не только на уроках, на перерывах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище».

До этого Кремень заявил, что число школьников, которые продолжают изучать русский язык или обучаться на нем, достигло минимума. Кремень добавил, что со следующего учебного года ситуация изменится. По его словам, в 2021-2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч, в настоящее время их до 345 детей. Он отметил, что в этот период в украинских школах перестанут использовать и изучать русский язык.

Ранее на Украине предложили штрафовать тренеров за русский язык.