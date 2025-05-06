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Украинское издательство уничтожит тираж детской книги из-за русского языка

На Украине уничтожат тираж детской книги из-за русскоязычного аккаунта ее автора
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Издательство «Абрикос»

Днепропетровское издательство «Абрикос» приняло решение уничтожить тираж детской книги «Будиночок мрії» («Домик мечты») украинской писательницы Юлианны Караман, проживающей в Шотландии. Об этом издательство сообщило в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причиной стало возмущение в сети, вызванное тем, что автор ведет свои страницы в социальных сетях на русском языке и разместила видео, где россиянка читает ее книгу.

Также известно, что изначально книга также была написана Караман на русском языке, а затем переведена на украинский для публикации. В издательстве признали, что «не обратили должного внимания на публичную деятельность автора».

Юлианна Караман, в свою очередь, заявила о своем праве на самовыражение, назвав себя «гражданкой большой и свободной страны».

В апреле глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак заявил, что запрет русского языка в украинских школах невозможен, поскольку это нарушает нормы Европейского союза. Он подчеркнул, что подобная мера будет воспринята как дискриминация и усложнит вступление Украины в объединение.

Ранее в школах Украины начались новые проверки по использованию украинского языка.

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