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Женщину, изменявшую мужу с 13-летним другом своего сына, отправили в тюрьму

В США женщина, надругавшаяся над 13-летним другом сына, получила пять лет тюрьмы
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Rockwall County Sheriff's Office

В Техасе (США) 44-летнюю Натали Сорреллс признали виновной в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщает Local12.

Правоохранительные органы установили, что с апреля 2023 года агент по недвижимости Сорреллс неоднократно вступала в интимную связь с 13-летним приятелем своего сына. Обвиняющая сторона смогла доказать причастность женщины как минимум к четырем эпизодам: в первых двух она прикасалась к мальчику неподобающим образом. В двух последующих женщина вступила в преступный контакт с ребенком в машине, когда забирала его с футбольного матча, а затем на вечеринке, которую устраивала для своего сына.

Во время одного из таких эпизодов, по словам юноши, женщине звонил ее муж и пытался уличить ее в измене. Также школьник рассказал, что обвиняемая несколько раз снабжала его компанию алкоголем и табаком.

О преступлениях Сорреллс стало известно случайно: мать потерпевшего случайно обнаружила в телефоне сына переписку с женщиной. В сообщениях Сорреллс называла ребенка «деткой», что насторожило родительницу и стало поводом для сомнения в добропорядочности знакомой. Спустя несколько недель после этого открытия потерпевший поделился с матерью подробностями встреч с взрослой женщиной. В феврале 2024 года подозреваемую арестовали. В 2025 году ее признали виновной по двум пунктам обвинения и приговорили к пяти годам тюремного заключения со штрафом в размере $10 тысяч (около 800 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США пастор насиловал прихожан и заставлял бесплатно работать.

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