Пастор изнасиловал прихожанку и потребовал сделать аборт

В Нью-Джерси самопровозглашенного пастора уличили в использовании рабского труда. Об этом сообщает прокуратура США.

Как полагают сотрудники правоохранительных органов, в период с 2011 по 2020 год Трева Эдвардс и его супруга Кристин заманивали в свою секту людей, которые столкнулись с финансовыми или семейными трудностями. Сам Трева называл себя пророком, который якобы может общаться с богом напрямую.

Мужчина внушал адептам, что работа – это воля божья, после чего люди подписывали контракты и отправлялись трудиться. Деньги за работу пара присваивала, последователей они запугивали угрозами и говорили, что, если те не будут трудиться, их постигнет кара. Есть работникам разрешалось только раз в день.

«Обвиняемые изолировали жертв, следили за их коммуникациями и местонахождением, убеждали их, что не члены организации злые или одержимы дьяволом», – сообщается в публикации.

Одну из последовательниц Трева не раз насиловал, и в какой-то момент потребовал сделать аборт.

Паре предъявили обвинения только в конце апреля 2025 года. На данный момент идет расследование.

Ранее житель Чувашии заманил в рабство двух мужчин и держал их в сарае на своем участке.