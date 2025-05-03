Неизвестный набросился на работника скорой помощи в Ставрополе

В Ставрополе неизвестный напал на работника скорой помощи

В Ставрополе неизвестный мужчина совершил нападение на работника скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудник скорой медицинской помощи обратился в правоохранительные органы и сообщил о конфликте с неизвестным гражданином. Предварительно, мужчина напал на работника — причины поведения агрессора не уточняются.

В результате инцидента сотрудник скорой помощи был направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Информации о характере полученных работником травм и его текущем состоянии здоровья не поступало.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. После завершения мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее петербуржец решил поторопить скорую помощь пистолетом и стал фигурантом дела.