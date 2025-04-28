Петербуржец решил поторопить скорую помощь пистолетом и стал фигурантом дела

В Петербурге 35-летний мужчина, который пытался поторопить врачей скорой помощи пистолетом, стал фигурантом дела. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел во дворе дома на Пушкинской улице. Мужчина заметил девушку, которой стало плохо, и вызвал скорую помощь. После этого он сделал несколько выстрелов в воздух из сигнального пистолета, полагая, что так медики приедут быстрее. После этого его доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Теперь стрелку грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Также ему могут назначить наказание в виде взыскания в размере заработной платы или принудительных работ на срок до пяти лет.

Ранее пациент набросился на российского медика и избил его во время дежурства.