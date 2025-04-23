В Подмосковье проведут обработку от борщевика

Первый этап обработки территорий от борщевика начнется в Подмосковье в мае

В мае начнется первый этап обработки территорий Московской области от борщевика Сосновского, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В ведомстве отметили, что всего будет обработано более 23,6 тыс. гектаров. На первом этапе с мая по середину июня специалисты обработают территории с борщевиком. Затем с конца июня по сентябрь территории обработают повторно.

Основной способ борьбы с растением — обработка химическими составами с использованием специального оборудования. Также специалисты осуществляют покос и выкорчевывание сорняка.

В Минсельхозе Подмосковья напомнили, что в план обработки включены участки муниципальной собственности. Если борщевик Сосновского произрастает на частной территории – ответственность за удаление сорняка лежит на владельце участка.