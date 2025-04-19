Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чувашии «Самого классного классного» обвинили в домогательствах к школьницам

SHOT: в Чувашии 61-летний учитель домогался двух своих учениц
close
Depositphotos

В Чувашии 61-летнего учителя обвинили в домогательствах по отношению к двум его ученицам, пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, инциденты произошли в школе в Вурнарском районе республики два года назад. Педагога обвиняют в домогательствах семиклассницы и восьмиклассницы. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», по которой можно отправиться в колонию на срок до 12 лет.

Как уточняет SHOT, в 2023 году учитель выиграл конкурс «Самый классный классный», в котором участвуют творчески работающие классные руководители и педагоги.

В марте в Узбекистане мужчину обвинили в домогательствах в отношении девятилетнего ребенка. Как рассказала мать, девятилетняя девочка посещала уроки рисования в частном образовательном центре в Ташкенте. В феврале этого года на занятиях учитель якобы трогал ребенка за грудь и делал другие непристойные действия. Девочка терпела, но, когда педагог пытался ее поцеловать, ударила его в лицо и рассказала обо всем матери. Женщина обратилась в полицию. Она утверждает, что другие дети также подвергались насилию, но их родители не писали заявления. Директор же делала замечания мужчине о субординации, но он их игнорировал.

Ранее дочь экс-солистки «Миража» оказалась ученицей педофила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами