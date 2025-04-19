В Чувашии «Самого классного классного» обвинили в домогательствах к школьницам

В Чувашии 61-летнего учителя обвинили в домогательствах по отношению к двум его ученицам, пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, инциденты произошли в школе в Вурнарском районе республики два года назад. Педагога обвиняют в домогательствах семиклассницы и восьмиклассницы. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», по которой можно отправиться в колонию на срок до 12 лет.

Как уточняет SHOT, в 2023 году учитель выиграл конкурс «Самый классный классный», в котором участвуют творчески работающие классные руководители и педагоги.

В марте в Узбекистане мужчину обвинили в домогательствах в отношении девятилетнего ребенка. Как рассказала мать, девятилетняя девочка посещала уроки рисования в частном образовательном центре в Ташкенте. В феврале этого года на занятиях учитель якобы трогал ребенка за грудь и делал другие непристойные действия. Девочка терпела, но, когда педагог пытался ее поцеловать, ударила его в лицо и рассказала обо всем матери. Женщина обратилась в полицию. Она утверждает, что другие дети также подвергались насилию, но их родители не писали заявления. Директор же делала замечания мужчине о субординации, но он их игнорировал.

Ранее дочь экс-солистки «Миража» оказалась ученицей педофила.